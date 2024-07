Il Napoli mostra interesse per Billy Gilmour: il club non vuole cederlo

Il Napoli sta puntando gli occhi su Billy Gilmour, giovane e talentuoso centrocampista scozzese attualmente in forza al Brighton. La squadra inglese considera Gilmour un elemento chiave e non ha intenzione di prendere in considerazione offerte per il giocatore, il cui contratto scade nel 2026. Questa notizia è stata riportata dal giornalista Matteo Moretto su X.

Caratteristiche tecniche

Nato nel 2001, Gilmour è riconosciuto per la sua eccellente visione di gioco che gli permette di agire efficacemente come regista della squadra. Potrebbe essere una valida alternativa a Lobotka nel Napoli.

Gilmour si distingue per il suo ottimo controllo della palla e la capacità di giocare in verticale, accelerando il gioco con passaggi precisi e progressioni palla al piede. Nonostante la sua altezza di 170 cm, è abile nei contrasti e nell’intercettare palloni avversari.

Inoltre, possiede una buona capacità di dribbling, che lo rende prezioso nel creare superiorità numerica in campo. Ha anche il vizio del gol, facendosi notare anche in fase offensiva.

La personalità forte e determinata di Gilmour è un altro aspetto apprezzato dai tecnici. Il Napoli ha iniziato a seguirlo con attenzione già dalla fine del 2020, riconoscendo in lui un potenziale elemento di spicco per il futuro della squadra.