Il Napoli non affonda per Milinkovic-Savic: pronto il possibile nuovo portiere

I partenopei sembravano pronti a prendere Vanja Milinkovic-Savic, ma le cose sembrano essere cambiate. I partenopei cercano un nuovo secondo portiere, con un’idea totalmente delle ultime ore arrivata alla ribalta

Salta Milinkovic-Savic?

È da giorni che se ne parla, ma sembra che la trattativa che porterebbe il portiere del Torino in maglia azzurra sarebbe pronta a saltare. Il fratello di Sergej, infatti, non vorrebbe fare da secondo in azzurro e avrebbe voluto più garanzie. Le possibilità ora sono due: permanenza in granata o addio verso l’Inghilterra.

La trattativa più accreditata, al momento, è quella che lo vedrebbe accasarsi al Leeds. La squadra neo promossa in Premier League sarebbe pronta a prendere il classe ’97, considerando che Illan Meslier ha ricevuto varie critiche per non essere ritenuto troppo consistente. C’è chi lo vorrebbe lontano da Leeds, ma intanto Milinkovic-Savic continua a piacere. Il Napoli, però, sembra essere pronto ad andare su un altro profilo.

Arriva un portoghese?

I partenopei sarebbero pronti a prelevare Rui Patricio, svincolatosi dopo l’esperienza all’Atalanta e il Mondiale per club disputato con l’Al Ain. Il portiere portoghese vorrebbe vivere ancora qualche stagione da top e trasferirsi al Napoli significherebbe potenzialmente provare a vincere qualcosa. Un’idea che potrebbe avvicinarsi all’orecchio di Antonio Conte potrebbe essere il ritorno di Gollini dalla Roma, anche se questa sembra una possibile idea di secondo piano.