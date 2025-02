Il Napoli non è più la sorpresa, perché ora può risultare ‘antipatico’ come Juve, Inter e Milan

Negli ultimi anni, la SSC Napoli è ritornata a grandi livelli. La vittoria dello Scudetto del 2023 ha portato il club di Aurelio De Laurentiis ad avere ambizioni diverse e lottare ogni anno per il tricolore. Ciò, tuttavia, comporta delle conseguenze, con ripercussioni che possono esserci anche dall’ambiente esterno.

Prima della vittoria del tricolore, infatti, il Napoli era la squadra per cui si tifava diverse dalle classiche Juventus, Milan o Inter. Ora, invece, il club di Aurelio De Laurentiis punta ad entrare in questa cerchia di squadre che possono risultare non simpatiche per via dei loro meriti, anche se non sempre, sportivi.

In tal senso, sono da sottolineare le parole dell’ex capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, che nella scorsa stagione rilasciò le seguenti dichiarazioni a Planetwin365news: “Giocare con lo scudetto sul petto è più difficile perché hai molte pressioni addosso, le altre squadre hanno ancora più voglia di batterti”.

“Se nella passata stagione il Napoli poteva risultare “simpatico” perché non aveva ancora vinto, sicuramente quest’anno avrà tutti gli occhi addosso e le avversarie daranno sempre qualcosa in più quando lo affrontano”.

Si tratta di parole che in un primo momento possono sembrano fuori luogo ma che in realtà è quello che succede. Proprio Chiellini, da grande campione qual è stato, conosce bene cosa succede quando si passa da essere la sorpresa alla conferma. Molte cose che stanno succedendo agli azzurri in questo ultimo anno, anche da parte di stampa o alcuni giornalisti, può anche derivare da questo.