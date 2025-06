Il Napoli non ha puntato su Elia Caprile, il portiere da un grande futuro

Elia Caprile era approdato a Napoli come portiere del futuro. Dopo sei mesi in maglia azzurra, ha però visto che il suo ruolo era secondario, con il club partenopeo che ha preferito meglio continuare a puntare su Meret. Per questo, la decisione di andare a Cagliari è stato il portiere titolare.

Il Napoli aveva tra le mani un grande portiere. La sua voglia di mettersi in mostra e la decisione di Conte di puntare fortemente su Alex Meret ha portato ad una separazione dopo pochi mesi.

LA SSC NAPOLI HA DECISO DI NON PUNTARE SU ELIA CAPRILE PER IL FUTURO: TUTTO SU ALEX MERET, E’ FATTA PER IL RINNOVO DI CONTRATTO

Il rinnovo di Meret rappresenta un tassello fondamentale nella strategia del Napoli per la prossima stagione. Con un nuovo allenatore in arrivo e una rifondazione in corso, il club punta a costruire una squadra competitiva partendo da una solida base difensiva. La permanenza del portiere friulano garantisce continuità e stabilità in un reparto che sarà probabilmente oggetto di altri cambiamenti.

Dal suo arrivo a Napoli nel 2018, Meret ha disputato oltre 160 partite con la maglia azzurra, diventando un punto di riferimento per compagni e tifosi. Il suo impegno e la sua crescita costante lo hanno reso un simbolo della squadra, e il nuovo contratto ne è la conferma.