Il Napoli non molla Hojlund, fissato il prezzo

Il Napoli sta monitorando Hojlund dell’Atalanta nell’eventualità in cui dovesse partire Victor Osimhen. Il calciatore danese sta vivendo una stagione incredibile

Dopo la tripletta di ieri sera con la nazionale danese non ci sono dubbi: Hojlund è uno di quei talenti che catalizzeranno l’attenzione del prossimo mercato estivo. Tante le squadre pronte a saltare alla gola dell’Atalanta, che avrebbe già fissato il prezzo per cedere il cartellino.

Il giocatore è valutato circa 40-45 milioni di euro e su di lui c’è anche il Napoli, che starebbe pensando di prenderlo nel caso in cui dovesse partire Victor Osimhen. Il nigeriano sembra finito nel mirino delle big di Premier League e presto potrebbe salutare il club partenopeo.

La situazione

Sul giocatore dell’Atalanta ci sarebbero anche Newcastle, Arsenal ed Everton, che sono alla caccia di un attaccante per la prossima stagione. Anche Juventus e Roma starebbero monitorando il danese per l’immediato futuro, anche se gli azzurri sembrano essere la squadra più quotata per eventualmente prenderlo.

Intanto, pochi dubbi sugli obiettivi futuri: “È stata un’esperienza davvero fantastica, sto cercando di assorbire le emozioni. Lo sognavo fin da quando ero piccolo, per questo ho sorriso così tanto durante l’inno nazionale. Tripletta? Lo sguardo è rivolto già a domani. Prendo la fiducia ma dobbiamo vedere se giocherò domenica. Può darsi che non sia così ma sono pronto”. Per ora il calciatore è concentrato sul presente e non pensa al futuro, ma in estate si potrebbe scatenare una vera e propria asta. Il Napoli è avvertito: se vuole Hojlund serviranno almeno 40 milioni di euro.