Il Napoli non riscatta Ndombele, pronto il ‘nuovo’ Anguissa

I partenopei starebbero pensando di acquistare a poco prezzo un giocatore attualmente in forza ad una squadra della nostra Serie A

Il Napoli sarebbe intenzionato a non riscattare Tanguy Ndombele dal Tottenham, per via del prezzo elevato da dover pagare agli spurs. Infatti, per il riscatto del francese gli inglesi chiedono qualcosa come 28-30 milioni, cifra ritenuta troppo alta da Aurelio De Laurentiis e soci.

Il centrocampista, dunque, salvo clamorosi capovolgimenti dovrebbe tornare in Inghilterra in attesa poi di definire il proprio destino. Il Napoli starebbe già pensando a come sostituirlo e ha individuato in un giocatore della nostra Serie A quello giusto per farlo. Potrebbe essere un colpo low cost, divenendo il ‘nuovo Anguissa’.

Il nuovo obiettivo del Napoli

I partenopei avrebbero trovato il Soualiho Meite della Cremonese, in prestito ma di proprietà del Benfica, il profilo giusto per rafforzarsi. Il centrocampista francese sta vivendo una buona stagione e il suo costo si aggirerebbe tra i 5 e i 6 milioni di euro. Non troppo eccessivo e sarebbe una buona eventuale riserva. Qualcuno che De Laurentiis non disdegnerebbe per nulla, insomma.

Il calciatore, inoltre, conosce già il nostro campionato considerando anche che ha giocato anche con le maglie di Torino e Milan. Purtroppo l’avventura con i rossoneri non è stata così esaltante, pochi mesi e un contributo poco incisivo, e ha pagato il peso dell’approdo in una big. Il Napoli potrebbe essere una seconda chance per lui, in una società che punta a crescere ancora e ritrovarsi ad essere tra le migliori del panorama calcistico europeo.