Il Napoli non si ferma a Milinkovic-Savic, puntato anche un portiere svincolato

L’arrivo di Vanja Milinkovic Savic al Napoli è sempre più immininente. Stando a quanto rivelato da Sky Sport, la trattativa tra i due club si dovrebbe chiudere nelle prossime ore su una base di 22.5 milioni di euro che Aurelio de Laurentiis verserebbe a Urbano Cairo. Si chiude, dunque, un’operazione che sta stata avviata con dialoghi già da marzo.

In realtà, il portiere serbo aveva una clausola da 19 milioni di euro, ma il club azzurro ne verserà di più per poter dilazionare il pagamento: cosa che non sarebbe stato possibile fare con il pagamento della clausola. In questo modo, il Napoli spalmerà il costo su più esercizi senza gravare ulteriore sul bilancio di questo semestre.

Il passaggio di Milinkovic Savic al Napoli avviene in una trattativa parallela che ha favorito il passaggio di Cyril Ngonge al Torino. Il club allenato da Marco Baroni verserà al Napoli 1 milione di euro per il prestito con un diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro. Oggi dovrebbe già essere la giornata delle visite mediche dell’ex Verona.

Il Napoli si presenterà alla prossima stagione con due ottimi portieri come Alex Meret e Vanja Milinkovic Savic, stando ad Antonio Conte la gravosa decisione di chi schierare titolare, considerando che il serbo è stato uno dei migliori portieri dell’ultima stagione. Parco portieri che però non dovrebbe chiudersi qui.

Secondo quanto rivelato da Valter De Maggio, il Napoli starebbe infatti sondando il terreno per chiudere anche un terzo portiere, attualmente svincolato. Il direttore di Kiss Kiss Napoli ha fatto il nome di Alessio Cragno, che ha giocato l’ultima stagione con la maglia della Sampdoria.