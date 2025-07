Il Napoli non si ferma sul mercato, dopo Beukema è in chiusura un altro colpo

Non solo nomi più noti a tutti, il Napoli sorprende tutti con un acquisto in prospettiva: il club partenopeo ha infatti messo le mani su un giovane attaccante classe 2006 proveniente dal Lens: si tratta di Dié, un colpo mirato per la formazione Primavera, ma che testimonia l’attenzione della dirigenza verso i talenti emergenti. A rivelarlo è stato Ciro Venerato, noto esperto di calciomercato di Rai Sport, durante un intervento a La Domenica Sportiva Estate, sottolineando come il Napoli stia lavorando su più fronti, sia per il presente che per il futuro.

Mentre l’operazione Diè è andata in porto, il club azzurro resta alla finestra per altri profili più pronti per la prima squadra. Sul fronte Ndoye del Bologna, la situazione appare congelata: il club emiliano ha già respinto una corposa offerta da circa 40 milioni proveniente dal Nottingham Forest. Il Napoli, consapevole di non poter eguagliare certe cifre, non ha ancora mosso passi ufficiali per l’esterno rossoblù.

Giovanni Manna sta però lavorando intensamente su alternative di valore. Tra i nomi più caldi ci sono Takefusa Kubo, attaccante della Real Sociedad, e Antonio Nusa, giovane esterno norvegese attualmente al Lipsia. Due profili internazionali, capaci di dare freschezza e fantasia al reparto offensivo di mister Conte.

In parallelo, si valuta anche l’occasione Federico Chiesa, che potrebbe lasciare la Juventus, ma solo a condizioni molto favorevoli. Il Napoli sarebbe disposto a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma non intende investire subito su un acquisto definitivo, attendendo dunque eventuali sviluppi sul finire del mercato.

Infine, c’è solo un timido interesse per Ademola Lookman dell’Atalanta, un profilo che piace ma su cui l’Inter è decisamente più avanti. Tuttavia, i nerazzurri non hanno ancora raggiunto un’intesa con il club bergamasco. Il Napoli, nel frattempo, continua a sondare il terreno in attesa del colpo giusto per completare il proprio reparto offensivo.