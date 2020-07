Il Napoli offrirà Malcuit e Ospina alla Roma per avere Under

Uno dei nomi da subito sul taccuino dei partenti in casa Napoli in questa stagione è quello di José María Callejón. Lo spagnolo non ha rinnovato il suo contratto in scadenza quest’anno e sarà libero di accasarsi a parametro zero altrove.

Il Napoli sta cercando un sostituto all’altezza per non rimpiangere l’ex Real Madrid e l’avrebbe individuato in un nome di esperienza che conosce bene la Serie A. Stiamo parlando di Cengiz Under, esterno della Roma. Il nome del turco circola da tempo negli ambienti e potrebbe essere il rinforzo giusto per la stagione 2020/2021.

Il 23enne era uno dei calciatori più promettenti per questa stagione, ma poi alcuni infortuni uniti a rendimenti non proprio brillanti hanno fatto sì che si siano messi in luce Zaniolo e Mkhytarian. Ciò nonostante, il Napoli crede ancora molto in lui e ci punta fortissimo.

Secondo quanto riportato dal portale Calciomercato.it, la trattativa tra i giallorossi e il club di Aurelio De Laurentiis entrerà nel vivo tra qualche settimana: “Il club giallorosso ha la necessità di vendere un calciatore considerato ormai ex, e De Laurentiis vuole chiudere un affare impostato da tempo, ma che necessita di un ulteriore approndimento”.

Il problema resta comunque l’eventuale o le eventuali contropartite tecniche. Milik era un nome molto gradito negli ambienti di Trigoria, ma il suo trasferimento alla Juventus sembra ormai questione di ore. La squadra capitolina valuta Under non meno di 30-35 milioni di euro, perciò è probabile che Giuntoli cerchi di inserire qualche giocatore in cambio per abbassare i prezzi: i più probabili sono Ospina e Malcuit, tornato ieri dal lungo infortunio.