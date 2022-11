Il Napoli osserva due giocatori del Sassuolo

Il Napoli continua ad avere gli occhi aperti sul mercato anche se il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha ribadito che nella sessione invernale non ci saranno colpi in entrata. La formazione allenata da mister Luciano Spalletti è completa così com’è e probabilmente qualche giocatore potrebbe essere in uscita.

Però il Napoli pensa sempre a dei colpi in entrata nel caso in cui qualche squadra porti via qualche giocatore azzurro. La società partenopea osserva attentamente due giocatori del Sassuolo. Con i neroverdi c’è un ottimo rapporto tra le società, quest’anno in Campania è arrivato Giacomo Raspadori proprio dagli emiliani. Dell’interessamento del Napoli verso i calciatori del Sassuolo ne ha parlato l’edizione odierna de “Il Mattino”:

“Uno è Davide Frattesi (che però vogliono tutti) e l’altro è il francese Armand Laurientè esterno d’attacco. Perché De Laurentiis, nel futuro prossimo, non alzerà barricate per trattenere i big come ha fatto nel passato: se arriva l’offerta giusta, venderà. E il ricambio è assicurato.”

Il centrocampista Davide Frattesi per qualità e tecnica è appropriato al gioco che propone mister Spalletti. Potrebbe diventare una mezz’ala devastante da alternare con il polacco Piotr Zielinski. Quest’anno Frattesi ha giocato tutte e quindici le partite di Serie A con i neroverdi ed ha timbrato quattro volte il cartellino. Il suo cartellino si aggira intorno ai 35 milioni di euro.

Armand Laurientè, invece, è arrivato in Emilia-Romagna in estate proprio per sostituire nell’organico Raspadori. Il nuovo arrivo militava in Ligue 1, giocava nel Lorient ed è stato pagato 10 milioni di euro. Il calciatore francese ha impressionato fin da subito mister Dionisi e nel momento in cui Berardi si è infortunato è divenuto un giocatore fondamentale nello scacchiere neroverde. L’esterno d’attacco ha giocato nove partite ed ha segnato due reti ed ha servito ai compagni tre assist.