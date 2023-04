Il Napoli osserva Scamacca

Il Napoli mentre è concentrato sul suo attuale campionato continua a guardare avanti per il futuro. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società partenopea starebbe monitorando il profilo di Gianluca Scamacca. Il centravanti italiano gioca attualmente in Inghilterra al West Ham e potrebbe arrivare in azzurro nel caso in cui venisse ceduto Victor Osimhen.

Secondo quanto riferito da RAI Sport, l’ex Sassuolo farebbe parte di una lista di potenziali investimenti da fare in estate – al pari di altri nomi al vaglio – nel caso in cui il bomber nigeriano dovesse volare in Premier al termine di questa stagione. Ma il Napoli seguendo la situazione dell’attaccante deve anche capire come si evolverà la situazione tra Scamacca e il suo agente, Alessandro Lucci. Difatti sembra essere una vera e propria rottura. Ecco il comunicato del procuratore Lucci:

“L’agenzia World Soccer Agency di Alessandro Lucci – si legge – interrompe unilateralmente il rapporto professionale con Gianluca Scamacca. La World Soccer Agency di Alessandro Lucci comunica di avere interrotto unilateralmente il rapporto professionale con Gianluca Scamacca. Nonostante la volontà del calciatore fosse quella di continuare insieme, l’agenzia ha deciso di terminare la collaborazione rinunciando al mandato professionale vigente, essendo venute a mancare le condizioni personali e professionali che avevano portato ad accogliere Scamacca con entusiasmo, impegno e affetto nella famiglia WSA.

Pur rammaricandosi per la conclusione del rapporto, ritenuta però inevitabile, l’agenzia resta orgogliosa dell’importante lavoro svolto, dei risultati ottenuti e delle grandi opportunità economiche e di carriera garantite al calciatore nel periodo trascorso insieme”.

Scamacca è un grande attaccante. E’ dotato di un’ottima fisicità e di buona tecnica. E’ nel giro della nazionale italiana da diversi anni anche se le ripetute panchine con il West Ham fanno vacillare le sue presenze in azzurro. Ha giocato ottime stagioni con la maglia del Sassuolo e chissà se il prossimo anno sceglierà ancora l’Italia per tornare ad alti livelli.