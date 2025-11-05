Il Napoli pareggia con l’Eintracht Francoforte e i tifosi insorgono: “Così giochiamo in nove”

Il Napoli non va oltre lo 0-0 con l’Eintracht Francoforte e conferma il suo andamento deficitario in Champions League. Pur avendo prodotto più occasioni dei tedeschi ed essendo andata vicina al goal in almeno due occasioni nitide (con McTominay all’83esimo e con Hojlund nei minuti di recupero) ha raccolto solamente un punto e ha concluso la seconda partita consecutiva con il risultato di 0-0 dopo l’analogo pareggio di campionato di sabato scorso contro il Como.

In attesa della chiusura della quarta giornata della League Phase di stasera, il Napoli occupa attualmente la 21esima posizione con 4 punti totalizzati in 4 gare (stessa situazione proprio dell’Eintracht) dopo la sconfitta con il City della prima giornata, la vittoria di misura in casa contro lo Sporting e il tracollo dello scorso turno in Olanda.

Visto l’attuale andamento delle altre squadre, risulta davvero proibitiva se non praticamente impossibile un’eventuale qualificazione diretta agli ottavi di finale che si otterebbe piazzandosi almeno tra le prime otto: il Napoli dovrebbe vincere le restanti 4 partite (in casa contro Qarabag e Chelsea e fuori casa con Benfica e Copenaghen) e sperare che con 16 punti si possa rientrare in gioco se le altre faranno peggio.

Più ottimistico, ma comunque da conquistare sul campo, è il piazzamento nelle prime 24 che garantisce l’accesso al Playoff. L’anno scorso tre squadre arrivarono a 11 punti e riuscirono a qualificarsi, ma la Dinamo Zagabria che ne totalizzò altrettanti venne eliminata per differenza reti. Per cui, per stare mediamente tranquillo il Napoli avrebbe bisogno di 9 punti: battere Qarabag, Benfica e Copenaghen deve essere un risultato alla portata di una squadra che ha vinto due scudetti in tre anni e lotta per vincere il terzo in quattro.

I tifosi del Napoli, in ogni caso, dopo il passo falso di ieri si sono dimostrati molto critichi nei commenti post partita specialmente nei confronti di due calciatori: Matteo Politano e Giovanni Di Lorenzo. Rispetto all’anno scorso le loro prestazioni sono di molto al di sotto delle aspettative e secondo i tifosi la mancanza di alternative valide obbliga Conte a schierarli più del dovuto incidendo negativamente sulla loro condizione fisica e, di riflesso, sulle loro prestazioni. Addirittura si è letto in rete: “Con loro due in campo ormai giochiamo in nove” oppure “Di Lorenzo e Politano sono in affanno da diverse partite, giocano troppo”.