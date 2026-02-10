Il Napoli pensa a due calciatori della Roma a parametro zero

Nella settimana di avvicinamento a Napoli-Roma, spunta un’indiscrezione di mercato che vedrebbe gli azzurri interessati a ben due calciatori dei giallorossi per il prossimo calciomercato estivo. A rivelarlo è Nicolò Schira, noto giornalista esperto di calciomercato, che nel suo intervento su YouTube ha acceso i riflettori su alcune situazioni delicate in casa Roma, diventate improvvisamente molto interessanti per diversi top club italiani ed europei.

Il primo nome sul tavolo è quello di Zeki Çelik. Il terzino turco è in rotta con la Roma sul rinnovo contrattuale: il giocatore chiede un accordo triennale o quadriennale da circa 4 milioni a stagione, mentre il club giallorosso si è fermato a un triennale da 2,8 milioni. Una distanza che ha portato al no del calciatore.

Su Çelik, infatti, non manca la concorrenza. Il Liverpool ha effettuato un primo sondaggio, mentre anche la Juventus ha chiesto informazioni, monitorando l’evolversi della situazione. Il Napoli osserva con attenzione, pronto a inserirsi qualora si aprissero spiragli concreti per un colpo a costo zero.

Schira sottolinea come il mercato degli svincolati sia sempre più centrale nelle strategie dei grandi club. La Juventus, già attenta a profili come Jonathan David, potrebbe puntare ancora su uno o due parametri zero, ma anche Inter e Napoli restano vigili, pronte a cogliere opportunità favorevoli.

Non solo Çelik. Un altro dossier caldo è quello di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso attende segnali dalla Roma ed è disposto anche a ridursi l’ingaggio pur di restare. In caso di rottura, però, attenzione alla Premier League: il West Ham si è già mosso, mentre Napoli e Inter hanno effettuato timidi ma significativi contatti esplorativi.