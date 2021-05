Il Napoli pensa a far quadrare il bilancio: anche Dries Mertens potrebbe partire

Del nuovo Napoli che verrà di Luciano Spalletti, per ora, si sa ben poco. Il tecnico di Certaldo dovrà risollevare la squadra e portarla nuovamente in Champions League. Per farlo, potrà contare sull’ottimo lavoro di Gennaro Gattuso e su alcuni calciatori che si sono confermati suoi loro standard o che hanno fatto vedere ottime cose, su tutti Insigne e Osimhen.

Oltre alla questione tecnica, tuttavia, sarà fondamentale anche far quadrare il bilancio. Per questo motivo Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono al lavoro per cercare di cogliere occasioni di mercato sia in entrata che in uscita. Qualora dovessero arrivare offerte importanti, sarebbe difficile dire di no, specie dopo la mancata qualificazione in Champions League sfumata all’ultima giornata per il pareggio interno contro il Verona.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il bilancio sarà una delle priorità della dirigenza partenopea durante questa sessione di calciomercato e, per questo motivo, quasi tutti i calciatori sono in discussione non ci sono incedibili, neppure Dries Mertens.

“Il belga, ha ancora un anno di contratto ed è l’idolo dei tifosi del Napoli che vorrebbero restasse anche alla fine della scadenza naturale del legame. Ma nel calcio bisogna far quadrare il bilancio e ingaggi alti minano la tranquillità societaria. Ecco perché nell’anno post Covid tutto quello che sembra scontato potrà essere stravolto” si legge sul quotidiano.

In realtà, Dries Mertens è reduce da un anno tutt’altro che esaltante, soprattutto per colpa di alcuni guai fisici che l’hanno costretto a saltare diverse partite e a non aver potuto contribuire alla rincorsa alla Champions League. A ormai 33 anni di certo il Napoli non può puntare (almeno a lungo) su di lui, tutte le porte sono aperte.