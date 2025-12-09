Il Napoli pensa a un colpo a parametro zero per la prossima estate

Dalle indiscrezioni provenienti da Roma emerge un forte interesse del Napoli per Adam Marusic della Lazio che potrebbe diventare un’occasione a costo zero nel prossimo futuro. Il suo contratto con il club biancoceleste scade infatti a giugno 2026, ma le manovre delle big italiane sembrano voler anticipare i tempi, con l’ipotesi di un precontratto già a partire dal mese di gennaio.

Marusic è uno dei titolari della Lazio di Maurizio Sarri e nonostante la scadenza non sia imminente, negli ultimi tempi sul giocatore si sono mossi concretamente sia il Napoli sia la Juventus, pronti a monitorare la situazione in vista di una possibile occasione di mercato. Anche dall’estero, in particolare dalla Turchia, sarebbe arrivato l’interesse del Besiktas, segnale di come il profilo del difensore sia considerato appetibile a livello internazionale.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio starebbe cercando di blindare il giocatore con un rinnovo contrattuale, ma le trattative si starebbero rivelando più complesse del previsto. Marusic avrebbe chiesto un prolungamento di due anni con opzione, accompagnato da un adeguamento dell’ingaggio rispetto alle cifre discusse in passato. Le richieste economiche attuali sembrerebbero più alte rispetto a quelle della scorsa estate, creando una distanza tra domanda e offerta che al momento frena la fumata bianca.

Determinante in questa fase è il ruolo di Sarri, che ha indicato il rinnovo dei giocatori più importanti come una priorità assoluta per la stabilità del progetto tecnico. Il tecnico toscano nutre da sempre una profonda stima per Marusic, considerandolo un vero e proprio uomo chiave del suo sistema di gioco. Proprio le parole di apprezzamento dell’allenatore avrebbero convinto il difensore a tornare al tavolo delle trattative, dopo il momentaneo raffreddamento dei rapporti seguito al cambio di strategia della dirigenza negli ultimi mesi.

Nelle ultime ore, un segnale concreto è arrivato dalla visita dell’agente Jankovic a Formello, dove si è discusso di un possibile accordo sulla base di un biennale con opzione alle stesse condizioni economiche attualmente percepite dal giocatore. Ora la decisione finale spetta al direttore sportivo Fabian, chiamato a trovare la quadra definitiva tra le esigenze del club e le richieste dell’entourage del calciatore, mentre sullo sfondo restano vigili sia il Napoli sia la Juventus, pronti ad approfittare di qualsiasi rallentamento.