venerdì, Maggio 8, 2026
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Il Napoli pensa ad un assalto a Cambiaso

Giuseppe Federici
Di Giuseppe Federici
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Fonte: Wikimedia Commons

Il Napoli guarda con attenzione al mercato e tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza azzurra c’è anche quello di Andrea Cambiaso. L’esterno della Juventus continua ad attirare l’interesse di diversi club italiani ed europei e, secondo le ultime indiscrezioni arrivate da Torino, anche il club partenopeo avrebbe chiesto informazioni sulla situazione del giocatore

Sgarro alla Juventus?

Cambiaso viene considerato uno dei profili più interessanti del campionato grazie alla sua duttilità e alla capacità di giocare su entrambe le fasce. Qualità che piacciono molto alle squadre che vogliono un calcio moderno, veloce e dinamico. Il Napoli, da tempo, è alla ricerca di calciatori in grado di garantire corsa, qualità tecnica e continuità, e il nome dell’ex Genoa risponde perfettamente a queste caratteristiche.

La concorrenza, però, è molto ampia. Oltre agli azzurri, altri sei club avrebbero effettuato sondaggi per capire margini e costi di una possibile operazione. Al momento non esiste una vera trattativa, ma il forte interesse conferma quanto il giocatore sia apprezzato sul mercato.

Può partire, ma tutto dipende dalla Champions

La Juventus, dal canto suo, valuta attentamente il futuro del calciatore. Molto dipenderà dalle strategie della prossima stagione e dalle eventuali offerte che arriveranno nei prossimi mesi. Il Napoli resta alla finestra e monitora la situazione con attenzione, pronto a muoversi se dovessero aprirsi spiragli concreti. Tutto dipenderà da sé i bianconeri si qualificheranno o meno per la Champions League.

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