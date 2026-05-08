Il Napoli pensa ad un Sarri 2.0: ecco i possibili colpi

Il futuro del Napoli potrebbe presto riportare alla mente ricordi molto amati dai tifosi azzurri. In vista della prossima stagione, il club starebbe valutando diverse soluzioni per la panchina e, tra i nomi più seguiti, torna con forza quello di Maurizio Sarri. L’allenatore toscano, che a Napoli ha lasciato un segno importante grazie al suo gioco spettacolare, rappresenterebbe una scelta di continuità tecnica e identità calcistica per il progetto del presidente De Laurentiis

Voglia di azzurro

L’idea della società sarebbe quella di affidare a Sarri una squadra già competitiva, intervenendo però con alcuni ritocchi mirati sul mercato. Tra le priorità ci sarebbe l’acquisto di un vice Di Lorenzo, fondamentale per garantire maggiore equilibrio sulle fasce durante una stagione lunga e ricca di impegni. Un altro obiettivo riguarderebbe la difesa, dove il profilo ideale individuato sarebbe quello di Mario Gila, centrale che piace per qualità tecniche e capacità di impostazione.

Occhio anche all’attacco. Il Napoli starebbe valutando un’alternativa a Hojlund e ci potrebbe essere la permanenza di Giovane, profilo giovane e dinamico che potrebbe crescere alle spalle del centravanti titolare. L’eventuale ritorno di Sarri, inoltre, potrebbe riportare il Napoli verso un calcio più tecnico e offensivo, fatto di palleggio, intensità e gioco sulle corsie esterne.

Situazione in evolversi

Per il momento resta tutto in fase di valutazione, ma il club azzurro vuole farsi trovare pronto per ogni scenario. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare segnali più chiari sul futuro della panchina e sulle strategie di mercato. La sensazione è che il Napoli voglia ripartire da idee precise, puntando su giocatori funzionali e su un allenatore capace di valorizzare al meglio la rosa, anche se resta pericoloso pensare come Sarri possa cambiare da un momento all’altro: spesso e volentieri ha dimostrato di giocare solo con i soliti 11.