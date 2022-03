Il Napoli pensa al dopo Insigne: il Corriere dello Sport indica due nomi seguiti da Giuntoli

Comunque vada a finire la stagione del Napoli, una cosa è certa: il Napoli, dopo quasi 12 anni, giocherà la prossima stagione senza la sua bandiera e capitano lorenzo Insigne. Il numero 24 degli azzurri, dopo un tira e molla con De Laurentiis, ha deciso di continuare lontano da Napoli e dall’Italia: ha firmato un contratto di 5 anni con i canadesi del Toronto, con uno stipendio di circa 8 milioni di euro più bonus a stagione.

Per questo motivo, Giuntoli e la dirigenza sono in azione per trovare l’erede del capitano. Il primo nome fatto è quello di un calciatore argentino, 19enne, in forza al Boca Juniors: si tratta Exequiel Zeballos, esterno offensivo, che può giocare sia a destra che a sinistra. Calciatore dotato di notevole tecnica di base, destro naturale. Buonissime capacità balistiche, batte la maggior parte dei calci piazzati. Ha un ottimo dribbling soprattutto in velocità, ma sa perfettamente districarsi anche nello stretto data la sua agilità ed esplosività. Crea spesso superiorità numerica; pericoloso con conclusioni dalla media-lunga distanza. In patria se ne parla benissimo di questo giocatore, tanto è vero che anche Daniele De Rossi se ne è innamorato durante la sua breve esperienza in Sud-America.



Non ci sono però conferme sull’interessamente di questo giocatore. Nel frattempo l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha indicato altri possibili obiettivi per i partenopei: il primo è Luiz Sinisterra, 22enne, attualmente gioca in Eredivise con il Psv Eindhoven, ex squadra del chucky Lozano. Attualmente l’ala colombiana sta disputando una stagione pazzesca: ben 16 goal realizzati tra campionato e le competizioni europee, con l’aggiunta di ben 11 assist.

Il secondo nome fatto è di un calciatore militante in Italia: Hamed Junior Traorè. Anche per lui solo 22 anni ed è in forza al Sassuolo. Dopo due stagioni in chiaro-scuro con De Zerbi, in questa seconda metà di stagione sembra aver trovato finalmente la propria dimensione con Dionisi: 3 goal e due assist dal mese di febbraio, condite da giocate pazzesche, per un totale di 4 goal e 4 assist in Serie A. Pertanto il Corriere dello Sport riferisce come non bastino più i 15 milioni offerti qualche anno fa, ma almeno il doppio.

Infine l’ultimo nome è quello di Antonin Barak, centroampista del Verona, in cui il Napoli già ha prelevato Rrahmani due stagioni fa: “Antonin Barak (27), centrocampista capace di fare tutto, anche i gol, e sul quale sono già state avanzate richieste precise.” Il ceco predilige giocare in zone centrali del campo, come sta facendo a Verona da due anni, che gli hanno garantito prestazioni sontuose: ecco perchè potrebbe non risultare propriamente idoneo come sostituto di Insigne.