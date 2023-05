Il Napoli pensa al restare ad Udine in caso di vittoria

Il Napoli starebbe pensando di restare ad Udine nel caso in cui vincesse lo scudetto nella prossima giornata di campionato

I partenopei starebbero pensando di restare ad Udine per almeno il giorno dopo la possibile vittoria dello scudetto per scongiurare eventuali problemi. All’arrivo di Capodichino, infatti, potrebbero essere più di diecimila tifosi ad accogliere la squadra. Il problema? Potrebbero aumentare a dismisura.

Infatti, la vittoria dello scudetto potrebbe bloccare l’aeroporto e causare ritardi su tutte le linee. Un pericolo che gli azzurri non vorrebbero correre e che sicuramente cercheranno di evitare in ogni modo.

Polemiche

Intanto continua la diatriba del post Salernitana, con Sousa che ha detto: “Non mi piace giocare basso, ma questa è una scelta che abbiamo dovuto fare dopo il gol preso. Ero convinto che potessimo fargli male e così è stato. Sapevamo che loro sono una squadra fortissima nel possesso e nelle qualità dei singoli. Siamo stati molto bravi a leggere la partita e nel finale abbiamo anche alzato il baricentro. Sono felice perché anche contro queste squadre possiamo fare punti. Rabbia dopo il gol? La tensione esiste sempre. Io sono molto passionale e dopo la rete di Dia ero contento per i ragazzi per come hanno lavorato durante la settimana”

