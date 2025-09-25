Il Napoli pensa ancora a un vice Di Lorenzo: filtrano i primi nomi

Il Napoli guarda già alla finestra di mercato invernale con un obiettivo chiaro: trovare un affidabile vice per Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro è una pedina fondamentale nella difesa partenopea, ma la dirigenza ritiene indispensabile avere un’alternativa di livello che possa garantirgli riposo o sostituirlo in caso di necessità. L’intento è muoversi in anticipo, evitando aste dell’ultimo momento e assicurandosi un profilo che si integri subito negli schemi di Antonio Conte.

Secondo le informazioni diffuse dall’esperto di mercato Emanuele Cammaroto durante il programma “Napolimagazine Live” su Radio Punto Zero, il club ha già individuato alcuni candidati. Tra i nomi più seguiti figura quello di Brooke Norton-Cuffy, esterno destro in forza al Genoa che ha suscitato l’interesse dell’allenatore. Conte apprezza le doti atletiche e la capacità di spinta del giovane calciatore, considerandolo una pedina ideale per la sua difesa a tre e per un gioco basato su velocità e copertura.

In passato il Napoli aveva mostrato attenzione anche per Juanlu Sánchez del Siviglia, ma la trattativa appare complessa. Strappare lo spagnolo al club andaluso a stagione in corso non è semplice, soprattutto alla luce delle richieste economiche e della centralità del giocatore nel progetto tecnico del Siviglia. Per questo motivo le attenzioni degli azzurri si sono progressivamente spostate verso alternative più accessibili e concrete.

Tra queste spicca anche il nome di Belghali dell’Hellas Verona, protagonista di una prova brillante contro la Juventus che non è passata inosservata agli osservatori napoletani. Il giovane ha dimostrato personalità e capacità di spinta sulla fascia, caratteristiche che rispondono alle esigenze della squadra campana. Il club continua a monitorarlo con attenzione, pronto a valutare eventuali sviluppi già a gennaio.

Nel frattempo, il Napoli si prepara alla sfida di campionato contro il Milan a San Siro. Cammaroto ha anticipato che, complice l’assenza di Buongiorno, Conte punterà su Juan Jesus in difesa. In attacco si prevede la conferma di Hojlund come titolare, con Lucca pronto a subentrare.