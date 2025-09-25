giovedì, Settembre 25, 2025
Calcio

Il Napoli pensa d’avere per le mani un diamante: ecco chi è

Di Giuseppe Federici
stadio-diego-armando-maradona Napoli
Fonte: Wikimedia Commons

Aurelio De Laurentiis pensa d’aver preso in rosa un talento purissimo, definito in un ultimo post sui social come un “diamante”. Il calciatore in questione è al ritorno in terra partenopea ed è Eljif Elmas

Il diamante di Napoli

“Auguri al nostro diamante, che oggi compie 26 anni”. Così, sui social, Aurelio De Laurentiis ha definito così Eljif Elmas, che alla sua seconda avventura partenopea compie 26 anni. Una seconda avventura a Napoli arrivata dopo i due exploit di Lipsia e Torino delle scorse stagioni, con questo campionato ancora non bagnato con la gioia del gol.

Elmas ha voluto fortemente tornare a Napoli, nonostante abbia anche voluto andar via per cercare maggior minutaggio. In questo momento, però, sembra volenteroso di mettersi in gioco e provare, ancor di più, a conquistare una maglia da titolare. Per ora parte come riserva, ma sembra ci sia la voglia di far meglio.

Euforia dopo il Pisa

Dopo la gara con il Pisa, vinta per 3-2, il macedone ha parlato così nel post partita: “E’ stata una gara difficile per noi sia perché il Pisa ha giocato bene ma anche perchè ci abbiamo messo del nostro con alcune disattenzioni. Il mister ci aveva avvisati che loro erano una squadra fisica ma noi siamo stati bravi a sbloccare il match e a riandare in vantaggio. Peccato aver regalato il loro secondo gol. Milan-Napoli di sabato sfida Scudetto? Giocare a San Siro è sempre bello ed affascinante ma credo sia ancora presto per parlare di sfida Scudetto”.

