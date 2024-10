Il Napoli pianifica il mercato: due obiettivi per rinforzare la squadra

Il calciomercato non conosce sosta, e le società di Serie A sono già attive per definire i movimenti sia della prossima finestra invernale sia della campagna estiva. Il Napoli, guidato dal presidente Aurelio De Laurentiis, è tra le squadre che stanno delineando le prossime mosse, con Antonio Conte particolarmente coinvolto nel definire le esigenze tecniche del club.

La difesa è la priorità

Tra le priorità del Napoli c’è il rafforzamento della difesa, e uno dei profili in cima alla lista è quello di Radu Dragusin. Il giovane difensore, molto apprezzato da Conte, è considerato non solo un’alternativa per la retroguardia, ma un elemento di qualità che potrebbe affiancare validamente sia Alessandro Buongiorno che Amir Rrahmani.

Oltre al reparto centrale, il Napoli guarda con interesse anche alle fasce, dove Conte ha individuato in Patrick Dorgu un’opzione di grande potenzialità. Dorgu è un giocatore versatile, capace di operare come terzino sinistro ma anche in posizione più avanzata.

L’obiettivo sarebbe di inserirlo nella rosa già a gennaio, ma il suo arrivo potrebbe essere rinviato a giugno, soprattutto se Leonardo Spinazzola non dovesse riuscire a offrire il rendimento sperato.

La posizione di Spinazzola è infatti in fase di valutazione: solo dimostrando piena competitività, l’ex Roma potrebbe trovare conferma nel progetto del tecnico.