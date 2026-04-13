Il Napoli pianifica il mercato estivo: spunta un nuovo obiettivo dalla Premier League

La rincorsa scudetto del Napoli all’Inter, si è chiusa definitivamente nella giornata di ieri dopo il pareggio degli azzurri a Parma e la vittoria nerazzurra a Como. In attesa dei dialoghi tra Antonio Conte e De Laurentiis per delineare il suo futuro, a prescindere la dirigenza vuole costruire una squadra ancora più competitiva. Il direttore sportivo Giovanni Manna sta valutando diversi profili, tenendo conto sia delle esigenze tecniche sia delle opportunità che il mercato potrà offrire.

In questo contesto, emergono nuove possibili piste internazionali. Secondo le ultime indiscrezioni, uno dei nomi finiti sul taccuino del club partenopeo è quello di Manuel Ugarte, centrocampista attualmente al Manchester United. Si tratta di un profilo interessante per dinamismo e capacità di recupero palla, caratteristiche che potrebbero integrarsi bene nel sistema di gioco di Conte.

A riportare la notizia è il giornalista Nicolò Schira, che ha sottolineato il ruolo dell’agente Jorge Mendes nella possibile trattativa. Mendes avrebbe infatti proposto il giocatore non solo al Napoli, ma anche ad altre big del calcio italiano, ampliando così il ventaglio delle possibili destinazioni.

Oltre agli azzurri, anche Juventus e Milan sarebbero state informate della disponibilità del calciatore in vista della prossima estate. Questo rende la situazione particolarmente competitiva, con più club pronti a valutare l’operazione e a inserirsi nella corsa.

Al momento, il futuro di Ugarte resta incerto. Il Napoli continua a monitorare la situazione, consapevole che molto dipenderà dalle condizioni economiche e dalle scelte del Manchester United. La pista resta aperta e potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi.