Il Napoli piomba su Gonzalez

Il Napoli continua ad essere attivo sul mercato e monitora il profilo di un giovane centrocampista del Lecce. Stiamo parlando della mezzala Joan Gonzalenz, calciatore spagnolo classe 2002, che ha già siglato il primo goal in Serie A. E’ un centrocampista che ha un fisico imponente, dotato di buone qualità tecniche e spicca per la sua dinamicità.

Anche “La Gazzetta dello Sport” ha parlato di come gli occhi dello scouting azzurro si siano poggiati sul centrocampista del Lecce. Potrebbe essere nello scacchiere di mister Luciano Spalletti la riserva di Zambo Anguissa. Attualmente il Napoli ha una rosa già abbondante ma nel momento in cui venisse venduto uno tra Demme e Gaetano, la società partenopea potrebbe investire su di lui.

Ecco cosa ha scritto oggi la “Gazzetta dello Sport”: “Efficace in copertura, pericoloso nelle incursioni in area avversaria. Caratteristiche che non possono passare inosservate. Gli osservatori delle big europee lo hanno già messo in evidenza nelle loro relazioni. Ma è chiaro che piace anche ai nostri club. Ad esempio contro il Napoli si è messo in evidenza ed è nato un interesse dei campani.”

Il suo cartellino si aggira intorno ai 7/8 milioni di euro. Corvino, il ds del Lecce, ha già avuto gli apprezzamenti da parte di Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, per il giovane centrocampista spagnolo. Per ora, Corvino si coccola il suo piccolo talento che ha come rappresentante Arturo Canales, lo stesso di Samuel Umtiti.

Vedremo cosa succederà nella finestra di mercato di Gennaio. Se la società azzurra sarà davvero interessata affonderà il colpo, probabilmente lasciandolo in prestito al Lecce. Quello che possiamo dire è che quasi certamente Joan Gonzalez cambierà maglia nelle prossime sessioni di mercato.