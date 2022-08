Il Napoli piomba su Ndombele

Con il campionato alle porte il Napoli pensa a completare la sua rosa. Uno dei nodi da sciogliere riguarda il centrocampo. La società partenopea pensa a vendere il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz a causa del suo contratto in scadenza a Giugno 2023. La trattativa è a buon punto con il Paris Saint-Germain ma non è ancora arrivata la fumata bianca. Nel frattempo il ds Giuntoli si cautela e monitora il profilo di Tanguy Ndombele.

“Il Mattino” nell’edizione odierna ha parlato delle trattative di mercato riguardante il centrocampo del Napoli. Ecco cosa ha scritto il giornale: ” Il PSG va avanti per Fabian Ruiz: si attende l’ulteriore mossa del club parigino per sancire l’accordo con il Napoli dopo aver trovato quello con il centrocampista spagnolo. Trattativa che potrebbe essere conclusa in maniera positiva per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.”

Il quotidiano ha poi concluso così: “Sono diverse le possibili soluzioni per la sua sostituzione. Tra queste prende quota Ndombele, centrocampista francese di origini congolesi in uscita dal Tottenham, dove è tornato dopo il prestito al Lione: un’operazione che il Napoli potrebbe piazzare last minute negli ultimi giorni di mercato, simile a quella portata a buon fine per Anguissa, con la formula del prestito con diritto di riscatto.”

Tanguy Ndombele è un centrocampista classe ’96. E’ un giocatore molto duttile e dinamico, bravo sia tecnicamente che tatticamente e possiede buone abilità negli inserimenti offensivi. Nasce calcisticamente nell’Amiens, squadra con la quale debutta in Ligue 1 in una partita di campionato contro il PSG. Viene venduto al Lione nell’agosto 2017 e dopo due anni passa al Tottenham per 62 milioni di euro. Non brilla con gli “Spurs” e l’anno scorso viene mandato in prestito al Lione.

Chissà se il centrocampista francese ha le qualità giuste per affrontare la Serie A. Il Napoli per ora è vigile sul mercato ed aspetta il momento giusto per accaparrarsi un buon centrocampista.