Il Napoli potrebbe fare un pensiero allo svincolato Diego Costa

Con ogni probabilità, Lorenzo Insigne non giocherà stasera contro il Genoa ma sarà comunque in panchina per via della botta al polpaccio rimediata qualche giorno fa. Il capitano del Napoli sarà rivalutato nei prossimi giorni per capire se sarà al 100% in occasione della partita di ritorno della semifinale di coppa Italia contro l’Atalanta.

I problemi in attacco del Napoli, comunque, sono innegabili. Non ci sono più i grandi cannonieri che le scorse stagioni ripetutamente segnavano con grandissima continuità. Da Cavani a Higuaín e infine Mertens, la cui vena realizzativa è calata di molto complice anche i suoi infortuni. È per questo motivo che il Napoli starebbe pensando di prendere un parametro zero di esperienza internazionale per aggiungere peso all’attacco e cercare di segnare molto di più.

Stiamo parlando di Diego Costa, l’ex attaccante dell’Atlético Madrid che è attualmente svincolato. Certamente le sue condizioni fisiche non sono delle migliori visti i tantissimi problemi muscolari che hanno falcidiato la sua carriera specialmente negli ultimi anni. Ma la sua esperienza potrebbe essere davvero preziosa per questo Napoli.

Il brasiliano ha 32 anni e ha ricevuto offerte da parecchi club come l’Arsenal, il Wolverhampton o il Sevilla. Ma alla fine non si è mai riusciti a trovare un accordo economico. Stesso motivo che ha impedito il suo trasferimento al Marsiglia che alla fine ha ripiegato proprio su Milik.

In questo momento Diego Costa si trova in Brasile mentre i suoi agenti sono in costante contatto con i club europei per cercare un’opportunità golosa che gli permetta di tornare a grandi livelli e di essere nuovamente decisivo. Chissà che alla fine non si ritrovi a Napoli per formare un grande trio con Insigne e Mertens.