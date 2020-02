Il Napoli potrebbe iniziare a discutere il rinnovo di contratto di Insigne

Tra i vari problemi in casa Napoli riguardanti i rinnovi dei calciatori, oltre agli ormai contratti in scadenza di Callejón e Mertens e a quelli del 2021 di Allan, Milik e Zielinski, poco si parla di quello del capitano Lorenzo Insigne. Dopo un inizio di stagione difficile, Insigne si è ripreso il San Paolo decidendo il match dei quarti di finale contro la Lazio e sigillando la vittoria contro la Juventus. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, ci sarebbe la possibilità di un rinnovo del contratto dell’ex calciatore del Pescara.

Con la gestione Gennaro Gattuso, Insigne ha definitivamente svoltato la sua stagione e di conseguenza sta cercando di far svoltare anche quella della sua squadra che con una vittoria contro la Sampdoria si rimetterebbe decisamente in corsa per il quarto posto che a quel punto disterebbe solo 9 punti in virtù dei brutti risultati di questo turno di Roma e Atalanta.

A differenza degli altri calciatori, quando le cose vanno male, Lorenzo le sente di più e soffre davvero. Per lui non c’è nessun dubbio, rimarrebbe a vita con la maglia azzurra. Tuttavia, ci sarà da discutere con la dirigenza e bisognerà mettere tutti d’accordo. Il suo agente, Mino Raiola, senza dubbio proverà a allungare ancora di più il suo contratto e ad avere un ritocco all’ingaggio.

Inoltre, Lorenzo Insigne sta anche inseguendo un record personale visto che è arrivato a quota 85 goal e inizia a vedere da vicino Gonzalo Higuaín che si fermò a quota 91. Stando così le cose, Insigne vuole cercare di eguagliare questo record proprio in questa stagione, e con le ultime prestazioni i presupposti ci sono tutti. E chissà che non si possa festeggiare nella stessa settimana il rinnovo di contratto e il superamento del Pipita nella classifica all time dei cannonieri del Napoli.