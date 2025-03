Il Napoli potrebbe pensare al riscatto di Billing: prezzo contenuto e affidabilità in campo

Philipp Billing, l’inaspettato protagonista del finale di Napoli-Inter, ha seriamente la possibilità essere riscattato a fine stagione dal club azzurro. Il centrocampista danese, arrivato a gennaio in prestito dal Bournemouth, inizialmente era considerato un’incognita, ma grazie alla squalifica di Anguissa, è subentrato a partita in corsa sostituendo Gilmour al minuto 79. Grazie alla sua fisicità e alla capacità di incidere sia in fase difensiva che offensiva, Billing ha dimostrato di poter essere una risorsa fondamentale per il centrocampo azzurro.

Il giocatore ha caratteristiche tecniche e tattiche che lo rendono un elemento versatile. Può infatti garantire solidità nella fase di interdizione e allo stesso tempo contribuire alla manovra offensiva con inserimenti e tiri dalla distanza. Nel Napoli rappresenta una valida alternativa ad Anguissa, ma la sua duttilità gli permette di adattarsi a diversi moduli di gioco. Conte sta apprezzando sempre di più la sua capacità di lettura delle situazioni di gioco e la sua determinazione nei duelli a centrocampo, come si è visto nelle ultime partite.

Nella gara di sabato contro l’Inter, al minuto 87, Billing ha siglato il gol del pareggio grazie a un inserimento decisivo dopo una grande giocata di Lobotka. Il danese ha mostrato grande caparbietà nel ribadire in rete una sua conclusione precedente respinta dal portiere nerazzurro Josep Martínez. Rete che inevitabilmente ha riacceso le speranze del Napoli, che nei minuti finali ha avuto altre due occasioni per completare la rimonta e portare a casa una vittoria che l’avrebbe riportato in testa alla classifica.

Il centrocampista è arrivato in prestito gratuito fino a giugno, con un diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Se il Napoli decidesse di confermarlo, Billing percepirebbe uno stipendio netto di tre milioni di euro a stagione. Una cifra importante, ma sostenibile per il club partenopeo, che potrebbe così garantirsi un giocatore solido ed esperto a centrocampo per gli anni a venire.

Considerando il suo inizio promettente e il suo contributo decisivo di sabato, il riscatto di Billing potrebbe apparire sempre più una scelta conveniente per il Napoli. Con un investimento relativamente contenuto, la squadra di Conte potrebbe assicurarsi un calciatore che ha già dimostrato di sapersi adattare al calcio italiano e di poter risultare decisivo nei momenti chiave della stagione.