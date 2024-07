Napoli, il futuro di Osimhen è in bilico: resta o va via? Il club potrebbe ridurre la valutazione

Il Napoli si trova nella situazione di dover rivedere al ribasso la valutazione di Victor Osimhen. Dopo il rinnovo temporaneo dell’inverno scorso, che aveva fissato il valore del giocatore a 130 milioni di euro, con una clausola di risoluzione, c’era un’intesa per accettare eventuali offerte superiori ai 100 milioni da parte di grandi club.

Tuttavia, la stagione del Napoli è stata deludente, con l’eliminazione dalle coppe e un Osimhen non all’altezza delle aspettative. Questo ha portato a un calo di interesse e delle offerte per il giocatore, che attualmente percepisce già 10 milioni di euro all’anno, rendendo difficile trovare una squadra disposta a soddisfare le sue richieste.

Il PSG avanza un’offerta di 80 milioni

Il Paris Saint-Germain ha avanzato un’offerta di 80 milioni di euro, inferiore alle richieste del Napoli. Si fa, dunque, sempre più concreta la possibilità che il Napoli debba abbassare le sue pretese economiche.

Il fatto che Osimhen non abbia partecipato agli allenamenti non è un dettaglio trascurabile. Sembra infatti che il giocatore stia aspettando novità dal mercato, con il PSG come unico club realmente interessato e in grado di permettersi il suo acquisto in questo momento. Tuttomercatoweb riporta che il Napoli potrebbe essere costretto a scendere a compromessi e accettare una valutazione inferiore rispetto a quanto inizialmente previsto.

Nuovo scenario, De Laurentiis rilancia: Osimhen potrebbe restare a Napoli

Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano del Napoli, potrebbe sorprendentemente rimanere con la squadra partenopea. Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, sostiene che Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, non intende svendere il giocatore e potrebbe preferire tenerlo in squadra per un altro anno.

Secondo Corbo, Osimhen, reduce da una stagione poco brillante, non è ancora pronto per un trasferimento nella Premier League. Tuttavia, potrebbe dimostrare il suo valore rimanendo un altro anno a Napoli sotto la guida di un allenatore di prestigio che potrebbe aiutarlo a esplodere definitivamente.