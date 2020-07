Il Napoli potrebbe virare su Romero se salta la trattativa per Gabriel

L’addio di Kalidou Koulibaly sembra ormai una cosa certa, questione di giorni. Molto probabilmente, il senegalese andrà in Premier League, magari al Manchester City. Il Napoli incasserà una cifra molto vicina ai 70 milioni di euro e avrà la possibilità di rinforzare la rosa con quest’incasso. Possibilità, ma soprattutto dovere.

La trattativa con il Lille per Gabriel Magalhães non sembra stare andando tanto bene come quella di Osimhen che è ormai in arrivo. Giuntoli si starebbe spazientendo per i tira e molla per il difensore brasiliano e starebbe iniziando a pensare a un piano B: un profilo di un calciatore che già conosce la Serie A e sarebbe pronto da subito.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista della Rai Ciro Venerato, il Napoli ripiegherebbe su Cristian Romero, ventiduenne attaccante attualmente al Genoa. L’argentino, quest’anno, ha collezionato 28 presenze con la maglia del Grifone e ha trovato una buona continuità.

“Romero è tenuto lì, ovemai il Napoli dovesse cedere Koulibaly e non prendere Gabriel, Romero è un nome che non dispiace”. È quanto ha dichiarato il giornalista napoletano che nel corso del suo intervento a Radio Kiss Kiss ha parlato anche di Bernardeschi.

“Bernardeschi ha cambiato agente, non è più l’avvocato Bozzo, questo cambia poco: restano i contratti d’immagini milionari con la Roc Nation che gestisce i diritti del giocatore. Credo che cambi poco il cambio di agente”. Nelle ultime ore si è parlato anche di un clamoroso scambio con la Juventus tra Milik e Bernardeschi, ma per ora è ancora tutto da vedere.