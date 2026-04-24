Il Napoli prepara gli addii a fine stagione: ecco il primo indiziato

Il futuro di Leonardo Spinazzola al Napoli resta avvolto nell’incertezza, con una permanenza che appare sempre meno scontata. L’esterno azzurro, in scadenza di contratto a giugno, si trova in una fase di stallo che rende difficile prevedere quale sarà il suo destino nella prossima stagione.

Il rinnovo, infatti, non sembra al momento una priorità condivisa secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto. I contatti tra le parti non hanno prodotto passi avanti concreti e la distanza resta significativa. Questa situazione contribuisce a raffreddare le possibilità di un prolungamento, lasciando spazio a ipotesi alternative.

Secondo quanto riferito sul canale YouTube di Fabrizio Romano, i dialoghi tra il giocatore e il club sono attualmente fermi. Non è stata ancora presa alcuna decisione definitiva, ma l’assenza di sviluppi mantiene il quadro in una fase di totale incertezza.

Nel frattempo, Spinazzola ha già iniziato a guardarsi intorno. Il giocatore avrebbe infatti ricevuto diverse proposte come parametro zero, un fattore che potrebbe accelerare una separazione al termine della stagione e aprire nuovi scenari per la sua carriera.

Il Napoli, dal canto suo, continua a prendersi tempo e valuta ogni opzione, anche in base a quella che sarà la guida tecnica del prossimo anno. Tutto resta in sospeso, ma la sensazione è che l’ipotesi di un addio stia diventando sempre più concreta.