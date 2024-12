Il Napoli prepara le mosse per il mercato di gennaio: occhi puntati su Joshua Zirkzee

Il Napoli si prepara a intervenire sul mercato invernale per soddisfare le richieste del tecnico Antonio Conte, che ha evidenziato la necessità di ampliare una rosa ritenuta troppo limitata per competere ai massimi livelli. Tra i profili monitorati, spicca il nome di Joshua Zirkzee, attaccante attualmente in forza al Manchester United.

Attenzione al mercato di gennaio

Secondo quanto riportato da Il Mattino, la società azzurra ha intenzione di muoversi con attenzione sul mercato, pur considerando i vincoli economici.

Dopo gli ingenti investimenti effettuati in estate, nonostante l’assenza dalla Champions League, il club potrebbe non essere disposto a impegnarsi in spese eccessive. Tuttavia, l’arrivo di Zirkzee rappresenterebbe un’opzione concreta, avallata direttamente da Conte.

Il giovane attaccante olandese, protagonista di una buona stagione con il Bologna nello scorso campionato, non è riuscito a trovare continuità in Inghilterra. La possibilità di tornare in Serie A appare per lui un’occasione ideale per rilanciarsi, mentre il Napoli potrebbe beneficiarne per aggiungere profondità al reparto offensivo. Conte aveva già mostrato interesse per Zirkzee durante l’ultima finestra di mercato estiva, ma i costi elevati avevano frenato la trattativa.

La situazione, ora, è in piena evoluzione, con il club partenopeo intenzionato a cogliere eventuali opportunità per rinforzare la squadra e affrontare con maggiore competitività la seconda metà della stagione.