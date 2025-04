Il Napoli prepara una mini rivoluzione puntando sugli italiani

Nel corso della puntata di oggi della trasmissione “Radio Goal” in onda sulle frequenze radio di Kiss Kiss Napoli, a 5 giornate dal termine del campionato, è stato fatto il punto delle potenziali operazioni di mercato d’estate che riguarderanno gli azzurri.

In particolare, nonostante la stagione in corso sia nel rush finale, secondo quanto riferito dal direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, Antonio Conte e il DS Manna parlano quotidianamente per programmare in anticipo la prossima stagione. Eventualità che andrebbe anche un po’ a smentire le possibili voci di separazione tra il tecnico leccese e il Napoli al termine della stagione.

“Se avete ascoltato le parole di Manna nel pre gara con il Monza si nota che i due si parlano. Vi do un’indicazione per il Napoli del futuro”.

“Da come stanno lavorando so che sarà sempre di più un Napoli “Made in Italy” quello del futuro: saranno otto gli acquisti per la prossima stagione. Otto profili individuati dal club con una caratteristica precisa: sei su otto sono tutti italiani. Ci sono Marianucci, Pellegrini, Orsolini, Lucca, Ricci del Torino e Savona della Juventus. Poi occhio anche a Solet e Paixao”.

I nomi fatti da De Maggio, per lo più erano già stati accostati al Napoli, specialmente Marianucci dell’Empoli, Pellegrini della Roma oppure Orsolini del Bologna che interessa anche al Milan. Tra i nomi probabilmente più nuovi c’è il difensore dell’Udinese Solet e l’esterno del Feyenoord Paixão.