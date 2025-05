Il Napoli prepara uno scambio strategico: Simeone più soldi per Milinkovic-Savic

Il Napoli fresco della conquista del quarto scudetto, sta iniziando a programmare la prossima stagione partendo dalla porta: l’obiettivo è Vanja Milinkovic-Savic del Torino. Secondo quanto riportato da La Stampa, il club partenopeo sta lavorando a un’offerta che prevede l’inserimento di Giovanni Simeone come contropartita tecnica per arrivare al portiere serbo, con l’aggiunta di un conguaglio economico a favore della società granata.

Giovanni Simeone, dopo aver partecipato seppur in minima parte alla conquista dello scudetto, è ormai prossimo all’addio. Il suo contratto con il Napoli scade tra un anno e non verrà rinnovato, come confermato dalle indiscrezioni di mercato. Il “Cholito”, desideroso di trovare maggiore continuità e spazio in campo, rappresenta una ghiotta occasione per club interessati, tra cui spicca proprio il Torino, che non ha mai smesso di monitorare la situazione dell’attaccante.

Dal canto suo, il Napoli è alla ricerca di un nuovo estremo difensore e ha individuato in Milinkovic-Savic il profilo ideale. L’estremo difensore granata ha dimostrato affidabilità e personalità, caratteristiche che hanno attirato l’interesse della dirigenza azzurra. Per arrivare al serbo, De Laurentiis sarebbe disposto a sacrificare Simeone, offrendo al contempo una somma in denaro per convincere il presidente Cairo.

L’operazione potrebbe rivelarsi vantaggiosa per entrambe le società: il Torino si assicurerebbe un attaccante di esperienza e qualità, mentre il Napoli rafforzerebbe un reparto chiave come quello dei portieri, in vista della prossima stagione e degli impegni europei. La trattativa, se dovesse concretizzarsi, assumerebbe contorni strategici e segnerebbe uno dei primi colpi di mercato dell’estate.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se questa trattativa prenderà forma concreta. Intanto, i contatti tra i due club proseguono, con l’obiettivo di trovare un’intesa che soddisfi entrambe le parti. In uno scenario in continuo movimento come quello del calciomercato, Napoli e Torino potrebbero presto siglare un accordo che cambierebbe il volto delle rispettive rose.