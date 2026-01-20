Il Napoli preparara una cessione dopo il Copenaghen: lo spogliatoio ne era contrario

Il calciomercato del Napoli si accenderà proprio negli ultimi dieci giorni in cui la finestra per chiudere operazioni resterà aperta per permettere ai club di puntellare le rose. A tenere banco in casa azzurra sono soprattutto le imminenenti cessioni di Noa Lang e di Lorenzo Lucca che libereranno spazio per l’entrata di almeno un altro attaccante.

I discorsi saranno ovviamente rinviati a dopo la sfida di stasera contro il Copenaghen: Antonio Conte è impegnato in Danimarca in quella che è la penultima giornata della League Phase della Champions League per provare ad agguantare almeno una qualificazione ai Playoffs che, a prescindere dal risultato di stasera, sarà da conquistare all’ultima giornata in casa contro il Chelsea.

A parlare della ormai sempre più probabile partenza di Noa Lang è stato Gianluca Di Marzio che è intervenuto durante la trasmissione “Il Bello del Calcio” andata in onda ieri sull’emittente locale TeleVomero: “Quello che ritengo un po’ sorprendente è l’addio di Noa Lang. Da quello che ho visto, lo spogliatoio era molto legato a Noa Lang: da McTominay a Di Lorenzo e Lukaku, hanno fatto tanto per cercare di convincere Conte a non farlo andare via. Ma evidentemente non ci sono riusciti”

Pare dunque che sia stato proprio Antonio Conte a non ritenere Noa Lang funzionale agli schemi tattici e quindi indiziato come sacrificabile per fare spazio all’arrivo di un altro esterno che potrebbe essere Daniele Maldini. Lo spogliatoio, invece, che era molto legato a Lang come testimoniano sia le immagini dal campo che le reazioni social che si scambiavano specialmente con David Neres, avrebbe appreso con dispiacere questa notizia.

Secondo quanto riportato da Di Marzio, Lang sta per fare le valigie per la Turchia ed approdare al Galatasaray con cui è in chiusura un’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto. Le cifre dell’operazione sono di 2 milioni di euro per il prestito e un diritto fissato a 30 milioni.