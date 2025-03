Il Napoli propone Simeone per Beukema: la risposta del Bologna

Secondo quanto riportato dal giornalista di Ruleta Sport, Gerardo Fasano, in esclusiva ad AreaNapoli.it, il Napoli ha mosso passi concreti per rafforzare il proprio reparto difensivo in vista della prossima sessione di calciomercato estivo. Tra i nomi preferiti dal Direttore Sportivo Giovanni Manna figurano Sam Beukema del Bologna e Oumar Solet del Salisburgo, ma non sarebbero gli unici profili sotto osservazione. Altri giocatori potrebbero presto emergere nella lista dei desideri del club partenopeo.

In particolare, il Napoli avrebbe avanzato una proposta concreta per assicurarsi Beukema, offrendo in cambio l’attaccante Giovanni Simeone. Il Bologna, tuttavia, ha mostrato una posizione chiara in merito alla trattativa: i felsinei preferirebbero negoziare separatamente i due giocatori, piuttosto che accettare uno scambio diretto. La strategia del club emiliano sembra dunque orientata a ottenere un’offerta esclusivamente in denaro per il difensore o a valutare altre opzioni sul mercato.

Nel corso dell’intervista ad AreaNapoli.it, Fasano ha rivelato che l’interesse per Beukema non è isolato. Manna e il suo staff stanno infatti monitorando attentamente altri calciatori per rinforzare la retroguardia del Napoli. Nelle prossime settimane potrebbero emergere ulteriori dettagli sui nomi in lizza per un eventuale approdo al club azzurro.

Un altro aspetto interessante emerso dalle dichiarazioni di Fasano riguarda il futuro di Santiago Castro, attaccante argentino attualmente nel mirino dell’Inter. Il Bologna, che ha puntato su di lui per il futuro, sembra essere consapevole della sua possibile partenza. Questo potrebbe spiegare il motivo per cui non ha chiuso la porta all’arrivo di Simeone, pur mantenendo la volontà di trattare la cessione di Beukema separatamente.

La situazione resta dunque in evoluzione, con il Napoli che continua a lavorare per rinforzare la propria difesa. La volontà del Bologna di ottenere solo cash per Beukema complica i piani del club azzurro, ma non è da escludere che nelle prossime settimane possano emergere nuovi sviluppi su questa e altre trattative di mercato.