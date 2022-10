Il Napoli prova a rinnovare altri tre contratti

Cristiano Giuntoli prepara altri tre rinnovi di contratto per il Napoli oltre a quello di Meret. I partenopei sono pronti

Oltre al rinnovo di contratto di Alex Meret, il Napoli si starebbe preparando al rinnovare ben altri tre contratti dell’attuale rosa. Il portiere friulano sembra correre verso la permanenza fino almeno al 2025 con eventuale opzione per un anno successivo, con gli altri tre calciatori della rosa che sembrano potenzialmente in dirittura d’arrivo.

I tre rispondono ai nomi di Rrahmani, Lobotka e Anguissa che secondo il mattino sarebbero già a buon punto della trattativa. Il kosovaro, già lo sappiamo, ha avuto qualche contatto nei giorni scorsi e sembrerebbe in procinto di sposare il progetto azzurro almeno fino al 2027.

Cosa ha scritto Il Mattino?

Qui di seguito quanto scritto sull’edizione odierna de “Il Mattino”: “E allora non deve stupire che nel giro di pochi giorni Cristiano Giuntoli ha iniziato a discutere del rinnovo di altri tre azzurri, a parte Meret s’intende: Anguissa, Rrhamani e Lobotka. Sì, il Napoli stavolta cambia strategia e non intende più arrivare con l’acqua alla gola alle scadenze. E dunque si sta lavorando per blindare le tre stelle azzurre. La premessa è d’obbligo: nessuna clausola rescissoria è prevista. De Laurentiis è contrario, ha fatto un’eccezione solo per Kim”. Il Napoli si prepara a blindare i propri gioielli, sperando di poter continuare a costruire una squadra sempre più forte. Intanto Anguissa nell’ultima partita ha segnato due gol, testimoniando il suo buon periodo di forma. Le voci di mercato ormai sono lontane e l’ex Fulham sembra poter restare.