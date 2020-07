Il Napoli punta a rinforzare la cantera: Núñez e Romero dalla Spagna nel mirino

Il Napoli sta già iniziando a pensare alla prossima stagione e vuole rinforzare la rosa non solo con colpi di giocatori blasonati, ma anche con giovani promesse che possono garantire un futuro a lungo termine alla rosa azzurra. In particolare, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport e da TuttoMercatoWeb, il direttore sportivo Giuntoli in questi mesi ha visionato due talenti che arrivano direttamente dalla Liga Spagnola.

Si tratta di due giovanissimi: Darwin Núñez dell’Almería e Luka Romero del Mallorca. Núñez è un uruguaiano classe 1999 che può giocare come attaccante centrale o come esterno. È arrivato l’anno scorso dal Peñarol e ha disputato quest’anno il campionato tra le file dell’Almería realizzando anche 15 goal e due assist nella Segunda División Española.

Romero, invece, è ancora più giovane: è un classe 2004 che può giocare come centrocampista centrale o come esterno di centrocampo. È nato in Messico ma ha doppia nazionalità spagnola e argentina. Sin dal 2015 milita nelle giovanili del club delle Isole Baleari e quest’anno ha fatto la prima presenza in Liga.

Ovviamente, nessuno dei due calciatori andrebbe subito a rinforzare la rosa del nuovo Napoli di Gennaro Gattuso. L’operazione Núñez può essere svolta in sinergia con un altro club di Serie A per fargli fare prima un’esperienza in prestito; Romero, invece, soprannominato il Mini Messi, ha ancora 16 anni, per cui è un prospetto da far crescere e lanciare in maniera graduale nel calcio professionistico.

Questo tipo di operazioni dimostrano il grande interesse che ha lo scout del Napoli nel monitorare situazioni di calciatori giovani sin dalle loro prime esperienze per provare a strappare talenti in erba a un prezzo molto conveniente.