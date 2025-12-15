Il Napoli punta a una cessione in prestito a gennaio: ecco di chi si tratta

Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, il Napoli inizia a pianificare con attenzione le proprie strategie in uscita. La società azzurra valuta soluzioni che possano garantire continuità di gioco e un percorso di maturazione adeguato anche a chi non sta avendo minutaggio in questa stagione, come ad esempio Giuseppe Ambrosino, attaccante su cui il Napoli continua a puntare in chiave futura.

Il centravanti classe 2003, cresciuto nel settore giovanile partenopeo, è considerato un profilo di grande interesse dalla dirigenza azzurra. Tuttavia, la forte concorrenza nel reparto offensivo rende complicato per Ambrosino trovare spazio con regolarità nella prima squadra, specialmente adesso con il rientro di Romelu Lukaku. Proprio per questo motivo, il Napoli starebbe valutando la possibilità di una cessione temporanea durante la sessione invernale, con l’obiettivo di favorire il suo sviluppo attraverso un maggiore minutaggio.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’idea del club è chiara: Ambrosino potrebbe lasciare Napoli in prestito a gennaio per trovare una squadra che gli consenta di giocare con continuità. La volontà è condivisa anche dal calciatore, desideroso di mettersi alla prova in un contesto competitivo che gli permetta di crescere sotto il profilo tecnico, tattico e caratteriale, senza però perdere il legame con la società azzurra.

La formula individuata dal Napoli per l’operazione sarebbe quella del prestito secco di sei mesi. Una soluzione che consentirebbe al club di monitorare da vicino i progressi dell’attaccante e di riaccoglierlo a fine stagione con un bagaglio di esperienza più ampio. Tra le squadre interessate figura la Sampdoria, ma il Napoli non intende affrettare la decisione, valutando con attenzione il progetto sportivo più adatto.

Oltre al club blucerchiato, infatti, anche altre società di Serie A e Serie B avrebbero manifestato interesse per Ambrosino. Il Napoli si prenderà tutto il tempo necessario per scegliere la destinazione migliore, con l’obiettivo primario di valorizzare uno dei suoi giovani più promettenti e prepararlo al meglio per un futuro da protagonista in maglia azzurra.