Il Napoli punta al rinnovo di Rrhamani

Il Napoli, oltre che a fare una grande stagione in termine di prestazioni, sta facendo un ottimo lavoro anche dal punto di vista dirigenziale. La società partenopea sta cercando di blindare i suoi calciatori per evitare di perderli ad una cifra bassa, come accaduto con Fabiàn Ruiz, o addirittura a 0, come è successo con Lorenzo Insigne.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha concluso diverse operazioni in tema di rinnovi contrattuali. Di questo argomento ne ha parlato così “La Gazzetta dello Sport”: “Ha cominciato in ottobre con il portiere Alex Meret che, dopo un estate travagliata, è stato accontentato e sopratutto ora gioca con continuità. Il friulano ha firmato un anno più un altro in opzione per la società, vincolandosi dunque sino al 2025, per poco meno di 2 netti di ingaggio.”

Poi una piccola parentesi sulla probabile firma del rinnovo da parte di Amir Rrhamani: “Un investimento importante per il Napoli, che presto definirà anche con Amir Rrhamani, pronto a firmare pure lui sino al 2027 per dare continuità al progetto.”

Il difensore kosovaro è diventato un giocatore centralissimo nel progetto di mister Luciano Spalletti. Rrhamani è stato un punto di riferimento sia con la difesa guidata dal “comandante” Kalidou Koulibaly sia con quella di quest’anno in coppia con Kim Min-Jae. Le cifre del nuovo contratto del difensore centrale potrebbero passare dagli attuali 1.5 milioni di euro ai due e mezzo più bonus.

Poco più di una settimana fa invece il Napoli blindava il centrocampista Zambo Anguissa. Il camerunese ha prolungato il suo contratto sino al 2025 arrivando a guadagnare in azzurro 2.5 milioni più bonus. I prossimi rinnovi, probabilmente, riguarderanno prima Amir Rrhamani e poi Stanislav Lobotka che è diventato il perno del centrocampo di mister Luciano Spalletti.