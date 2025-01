Il Napoli punta Garnacho per il dopo-Kvaratskhelia: trattativa complessa ma aperta

Con l’addio imminente di Khvicha Kvaratskhelia, in procinto di trasferirsi a Parigi, il Napoli si muove per individuare un sostituto all’altezza. La priorità per il tecnico azzurro Antonio Conte è Alejando Garnacho, ma portare l’attaccante argentino all’ombra del Vesuvio non sarà un’impresa semplice.

Ancora nessuna intesa

Secondo quanto riportato da Repubblica, le due società non hanno ancora trovato un’intesa né sul prezzo del cartellino né sulle modalità di pagamento.

Tuttavia, un aspetto positivo emerge dalla posizione del giocatore: Garnacho, tramite i suoi rappresentanti, ha manifestato un forte interesse per un’esperienza in Serie A.

L’accordo potrebbe concretizzarsi con una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro, ipotizzando una formula di prestito con obbligo di riscatto.

La disponibilità dell’attaccante rappresenta una solida base su cui proseguire la trattativa, ma per il Napoli sarà fondamentale agire con decisione per chiudere l’operazione e garantire a Conte un rinforzo di qualità per il reparto offensivo.