Il Napoli punta Johan Manzambi: nuovo obiettivo per rinforzare il centrocampo

Il Napoli guarda con crescente interesse alla Bundesliga, e in particolare al Friburgo, dove milita il giovane centrocampista Johan Manzambi, una delle rivelazioni dell’ultima stagione in Germania. Il profilo del giocatore sarebbe considerato ideale per dare profondità alla mediana di Antonio Conte e per sopperire agli infortuni di Anguissa e De Bruybe.

Manzambi, 22 anni, si è messo in luce per la sua capacità di unire intensità e visione di gioco, risultando spesso decisivo sia in fase di recupero palla che nella costruzione dell’azione. Il Friburgo lo ha valorizzato in un contesto tattico molto organizzato, e le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di vari club europei. Il Napoli, però, sembra essere quello più convinto ad affondare il colpo, spinto anche dalla necessità di ringiovanire il reparto e trovare un elemento che sappia interpretare più ruoli a centrocampo.

Il club tedesco, dal canto suo, non avrebbe intenzione di cedere facilmente uno dei suoi talenti più interessanti. La richiesta economica sarebbe elevata, ma nelle prossime settimane il Napoli potrebbe presentare un’offerta ufficiale che includa bonus legati alle presenze e ai risultati. Il valore di mercato del giocatore sarebbe in crescita e ciò potrebbe complicare le trattative, ma la volontà del calciatore avrà un peso determinante.

Manzambi potrebbe vedere con favore un possibile passaggio in Serie A. Napoli, inoltre, rappresenterebbe un palcoscenico ideale per compiere un ulteriore salto di qualità, soprattutto alla luce dell’ambiente competitivo e delle ambizioni del club partenopeo. La possibilità di giocare in un contesto tattico strutturato e in una squadra in corsa per gli obiettivi europei sarebbe particolarmente allettante per il ragazzo.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’interesse si trasformerà in una trattativa concreta. Il Napoli sta valutando tutte le opzioni sul tavolo, ma Johan Manzambi resta uno dei nomi più caldi per il mercato azzurro. Se l’affare dovesse andare in porto, gli azzurri potrebbero assicurarsi un centrocampista moderno, duttile e in piena crescita, capace di diventare un punto fermo della squadra nei prossimi anni.