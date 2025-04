Il Napoli punta Krstovic del Lecce per rinforzare l’attacco

Continuano le speculazioni riguardo al prossimo colpo in attacco del Napoli. Il nome che torna di moda in questi giorni è quello di Nikola Krstovic, giovane attaccante del Lecce che sta attirando l’interesse di diversi top club italiani e stranieri. Il club partenopeo ha deciso di seguire da vicino il montenegrino, tanto che alcuni scout azzurri assisteranno alla prossima partita del Lecce per valutarne dal vivo le prestazioni. Krstovic, in questa stagione, ha già superato quota dieci gol in Serie A, dimostrando di possedere le qualità per competere ad alti livelli. In Salento è stato ribattezzato il “nuovo Vucinic”, un paragone che la dice lunga sul suo potenziale.

Krstovic è un centravanti moderno: oltre a finalizzare l’azione, è in grado di dialogare con i compagni e reggere da solo il peso dell’attacco. La sua duttilità gli consente di essere efficace sia come punta centrale in un tridente offensivo sia in coppia con un altro attaccante. Queste caratteristiche avevano già attirato l’attenzione del Milan a gennaio, ma il Lecce si era opposto fermamente alla cessione, con il direttore generale Corvino che lo ha dichiarato incedibile, rifiutando anche un’offerta di 15 milioni arrivata dal Betis.

Non solo il Napoli è sulle sue tracce. Anche gli osservatori di Juventus e Inter sono stati avvistati più volte sugli spalti delle partite del Lecce, segno evidente di un interesse diffuso per il bomber montenegrino. Tuttavia, per assicurarselo sarà necessario un investimento importante: il Lecce ha fissato il prezzo a 25 milioni di euro, trattabili fino a 20 più bonus.

La situazione potrebbe però cambiare in base all’andamento della stagione. In caso di retrocessione del Lecce in Serie B, la valutazione del giocatore potrebbe calare sensibilmente. Una discesa di categoria infatti ridurrebbe il potere contrattuale del club salentino, rendendo Krstovic più accessibile sul mercato e alimentando una potenziale asta tra le pretendenti.

Nel frattempo, il Napoli non vuole farsi trovare impreparato. Gli osservatori azzurri saranno presenti alla prossima gara del Lecce per monitorare le qualità tecniche e atletiche del giocatore. Se dovesse confermare le sue doti, Krstovic potrebbe diventare un obiettivo concreto per rinforzare l’attacco del Napoli in vista della prossima stagione.