Il Napoli punta Nacho del Real Madrid come colpo a zero

Cristiano Giuntoli ha già messo a segno il colpo Rrahmani per giugno, ma sta già lavorando sotto traccia per siglarne un altro, addirittura a parametro zero. Stavolta però la concorrenza è ben più ampia, in quanto si tratta di un calciatore del Real Madrid. Stiamo parlando del terzino dei merengues Nacho, il cui contratto scade a giugno 2020 e, perciò, chiunque può già offrirgli un contratto e rilevarlo a parametro zero a giugno.

Il terzino nativo di Madrid è nella capitale spagnola dal 2013 e secondo tutti i media del suo paese sta disputando la sua ultima stagione al Santiago Bernabéu. Su di lui la concorrenza è folta sia in patria che dai noi. Tra i club italiani più interessati ci sarebbero infatti le due romane. Sia la Roma che la Lazio vorrebbero acquistarlo per aggiungere un tassello di grande esperienza internazionale ai propri club.

Anche in Spagna però stanno già facendo la fila per accaparrarselo. Tra le più interessate ad acquistarlo ci sarebbero i due club della Comunitat Valenciana, ovvero lo stesso Valencia e il Villarreal. Resterà da capire se Nacho vorrà restare nel suo paese o se provare un’esperienza all’estero, visto che ha sempre militato tra le file dei blancos sin dalle giovanili nel 2001.

Nacho ha compiuto 30 anni a gennaio ed è quindi un calciatore già affermato. Vanta un palmares impressionante avendo vinto ben 4 Champions League, 2 Liga, 2 Copa del Rey e ben 4 mondiali per club.