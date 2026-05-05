Il Napoli punta quattro profili per l’estate: ecco di chi si tratta

Il Napoli si muove con decisione sul mercato, guardando al futuro con una strategia mirata sui giovani talenti europei. Secondo quanto riportato da AreaNapoli.it, il club azzurro avrebbe messo nel mirino quattro profili interessanti: Kerim Alajbegovic, Arthur Atta, Juanlu Sánchez e Rafa Marín. Un mix di prospetti pronti a crescere e pedine utili per il progetto tecnico.

Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione spicca Kerim Alajbegovic, giovane promessa ancora poco conosciuta al grande pubblico ma ritenuta dagli osservatori un talento in prospettiva. Il Napoli starebbe monitorando la sua evoluzione con costanza, valutando un possibile investimento a lungo termine. Il suo nome è iniziato a circolare con forza dopo lo spareggio dei Mondiali in cui la sua Bosnia ha eliminato l’Italia e il giovane esterno ha fatto vedere ottime cose.

Arthur Atta rappresenta invece un profilo più strutturato fisicamente e soprattutto con esperienza in Serie A all’Udinese. È un centrocampista moderno capace di abbinare qualità e dinamismo. Gli azzurri cercano rinforzi in mediana e il suo nome potrebbe diventare caldo nelle prossime settimane, soprattutto in caso di partenze.

Per quanto riguarda Juanlu Sánchez, si era già parlato a lungo dell’esterno spagnolo già la scorsa estate ma alla fine la trattativa non andò in porto. Il laterale spagnolo è considerato un elemento duttile, capace di giocare su entrambe le fasce. La sua crescita in Liga non è passata inosservata e il Napoli potrebbe tornare a interessarsi al calciatore del Siviglia in estate.

Infine per l’ultimo nome, si parla in realtà di un ritorno, ovvero quello di Rafa Marín. Dopo la stagione al Villarreal non è detto che il submarino amarillo eserciti l’opzione di riscatto, per cui potrebbe anche tornare al Napoli e giocarsi le sue chance visto specialmente che Juan Jesus non dovrebbe rinnovare il suo contratto.