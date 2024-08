Il Napoli punta Scott McTominay per rinforzare il centrocampo: trattative in corso con il Manchester United

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo e sembra che l’interesse per Scott McTominay, centrocampista scozzese classe 1996 del Manchester United, stia diventando sempre più concreto.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il giocatore, che piace molto ad Antonio Conte per le sue qualità e la sua capacità di andare a segno, potrebbe lasciare presto il club inglese.

Trattativa in fase avanzata

La trattativa per McTominay sembra essere in fase avanzata, con il Napoli deciso a muoversi rapidamente per assicurarsi il giocatore.

Intanto, sul fronte attacco, Romelu Lukaku continua a sperare che il Chelsea accetti l’ultima offerta del club partenopeo, fissata a 30 milioni di euro.

Tuttavia, anche se l’affare Lukaku dovesse andare in porto, non sarebbe sufficiente a risolvere tutti i problemi del Napoli. Conte vede in Lukaku un elemento fondamentale, un attaccante esperto e determinato, ma sa che servono ulteriori rinforzi per affrontare la stagione al meglio.