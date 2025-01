Il Napoli punta su Pellegrini per rinforzare il centrocampo: sorpasso su Inter e Arsenal

Il Napoli è già attivo sul mercato invernale, con l’intenzione di rafforzare la squadra, in particolare il centrocampo, per aumentare la competitività in vista della seconda parte della stagione. Tra i nomi in ballo, quello di Lorenzo Pellegrini è diventato uno degli obiettivi principali per la dirigenza partenopea.

Affare legato a Raspadori

La notizia, rilanciata con forza dal giornalista Ilario Di Giovanbattista di RadioRadio, indica che il Napoli ha accelerato i tempi per l’acquisto del centrocampista della Roma, superando in corsa squadre come Inter e Arsenal. Secondo Di Giovanbattista, Pellegrini avrebbe già dato il suo consenso all’operazione, e il suo procuratore è al lavoro per trovare l’accordo. Inoltre, l’affare non sarebbe legato alla possibile partenza di Giacomo Raspadori, che invece potrebbe interessare alla Roma.

Pellegrini ha un contratto con la Roma che scadrà nel 2026, ma la sua situazione è monitorata anche da altri top club. L’Inter, infatti, è alla ricerca di rinforzi a centrocampo e vorrebbe acquistarlo a giugno, con Simone Inzaghi che lo considera un profilo di alto livello per rafforzare un settore già molto competitivo. Tuttavia, l’ingaggio attuale di Pellegrini, che ammonta a 4,5 milioni di euro più bonus, rappresenta una difficoltà, e il calciatore potrebbe essere chiamato a ridurre le sue richieste salariali per trasferirsi.

Oltre a Napoli e Inter, resta in piedi l’opzione Galatasaray, che continua a seguire con attenzione la situazione, mentre il centrocampista sembra poco incline a considerare un trasferimento in Arabia Saudita, nonostante l’interesse mostrato dalla Saudi Pro League nella scorsa estate.

Il Napoli, dunque, si fa avanti con decisione per portare Pellegrini sotto la sua ala, mentre il futuro del centrocampista della Roma potrebbe decidersi nelle prossime settimane.