Il Napoli punta sul talento croato Sime Perko: il nuovo “piccolo Dzeko”

Il Napoli continua a guardare con attenzione al futuro, concentrandosi su giovani promesse in grado di rafforzare la Primavera e, in prospettiva, la prima squadra. Tra i profili monitorati dagli osservatori azzurri, stando a quanto riportato dalla redazione di AreaNapoli.it, spicca quello di Sime Perko, attaccante croato dell’Hajduk Spalato Under 19, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama balcanico. Il suo nome è già comparso sui taccuini di diversi club italiani, ma il Napoli sembra particolarmente interessato a portarlo a Castel Volturno.

Fisico imponente e qualità tecniche di rilievo fanno di Perko un giocatore moderno e versatile. Con i suoi 193 centimetri di altezza per 87 chili, il giovane centravanti unisce potenza e agilità, caratteristiche rare in un ragazzo della sua età. Nonostante la stazza, è capace di muoversi con eleganza, proteggere il pallone e attaccare la profondità con decisione. Gli esperti del settore lo paragonano spesso al primo Edin Dzeko, quando il bosniaco, oggi alla Fiorentina, combinava forza fisica e brillantezza atletica.

Nato nel 2008, Sime Perko ha soltanto 17 anni ma dimostra già una notevole maturità tattica. Cresciuto nel vivaio dell’Hajduk, si è distinto per la costanza sotto porta e per la capacità di far salire la squadra nei momenti difficili. Il suo contratto con il club croato scadrà il 31 dicembre 2025, e la società avrebbe già avanzato una proposta di rinnovo. Tuttavia, il giocatore sembra intenzionato a valutare con calma il proprio futuro.

In questo scenario, l’interesse del Napoli potrebbe diventare un’occasione concreta. Il club partenopeo, da tempo impegnato in un progetto di valorizzazione dei giovani talenti, vedrebbe in Perko un potenziale rinforzo per la Primavera, con la prospettiva di inserirlo gradualmente in contesti più competitivi. Gli scout azzurri, secondo quanto riportato da AreaNapoli.it, lo seguono da settimane con grande attenzione.

Se l’operazione dovesse andare in porto, il Napoli si assicurerebbe un attaccante dal grande potenziale, capace di rappresentare un investimento per il futuro. Sime Perko, il “piccolo Dzeko” dell’Hajduk, potrebbe presto vestire l’azzurro e cominciare il suo percorso in Italia, portando nuova linfa al settore giovanile partenopeo e, forse, scrivendo un giorno il proprio nome tra i protagonisti del calcio europeo.