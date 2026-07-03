Il Napoli punta un ex calciatore dell’Inter: primo rinforzo per Max Allegri?

Nella giornata dell’ufficialità di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli, spunta la notizia dell’interesse di un ex calciatore dell’Inter. Proprio con i nerazzurri, ci si sta contendendo Anan Khalaili dell’Union Saint-Gilloise con il club milanese in leggero vantaggio. Il Napoli, però, avrebbe già un piano B a disposizione che risponde al nome di Raoul Bellanova, esterno dell’Atalanta che piace per esperienza, qualità e conoscenza del campionato italiano.

La società partenopea considera la corsia destra uno dei reparti da rinforzare con maggiore urgenza. Bellanova rappresenterebbe una soluzione già pronta per la Serie A e, inoltre, garantirebbe al Napoli un calciatore italiano, caratteristica sempre più importante nella composizione delle liste per le competizioni nazionali e internazionali. Per questo motivo il suo nome resta tra quelli maggiormente seguiti dalla dirigenza.

L’ex Inter e Torino è destinato a valutare nuove opportunità durante questa finestra di mercato. Oltre al Napoli, anche i nerazzurri starebbero monitorando la situazione, pur subordinando ogni eventuale affondo agli sviluppi legati alle operazioni sulle corsie esterne. Nelle scorse settimane si è parlato anche di un interesse proveniente dalla Premier League, senza che siano però arrivate offerte ufficiali.

L’Atalanta, dal canto suo, avrebbe già fissato il prezzo del cartellino. Secondo le indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb.com, la valutazione del laterale si aggirerebbe tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto all’investimento sostenuto dal club bergamasco per acquistarlo due stagioni fa.

Per favorire un eventuale accordo, non sarebbe da escludere una formula alternativa all’acquisto a titolo definitivo. L’operazione potrebbe infatti svilupparsi attraverso un prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.