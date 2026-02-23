Il Napoli punta un obiettivo della Juventus: è un esterno che viene dall’estero

La sconfitta di ieri a Bergamo, obbliga il Napoli a giocarsela ormai per un unico obiettivo: qualificarsi alla prossima Champions League. Attualmente gli azzurri sono a quota 50 punti al terzo posto a pari merito con la Roma e si ritrovano a soli 4 punti di distacco sia dal Milan secondo che dalla Juventus quinta. Il piazzamento finale della squadra cambierà di parecchio le eventuali strategie di mercato, ma in ogni caso la dirigenza azzurra sta monitorando diversi giovani talenti europei con l’obiettivo di rinnovare la rosa e abbassarne l’età media, in particolare sulle corsie offensive, considerate un reparto da rinforzare nei prossimi mesi.

Tra i profili osservati con maggiore interesse spicca Ernest Poku, esterno offensivo classe 2004 attualmente in forza al Bayer Leverkusen. Il calciatore si sta mettendo in evidenza grazie a prestazioni convincenti e a una crescita costante, attirando l’attenzione di diversi club europei pronti a investire su un talento ancora giovane. A parlare della situazione è stato il giornalista Nicolò Schira, che ha evidenziato le qualità tecniche del giocatore. Poku, in possesso di passaporto olandese, può agire su entrambe le fasce e si distingue per velocità, agilità e capacità di saltare l’uomo, caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto al calcio moderno:

“Esterni che possono accendere il mercato, c’è un ragazzo del 2004 che sta facendo molto bene al Bayer Leverkusen: si chiama Ernest Poku. Passaporto olandese e quindi comunitario, gioca su entrambe le fasce, è un esterno molto interessante: veloce, sgusciante, salta l’uomo. La prima squadra italiana che s’è mossa e lo segue già da un mese è il Napoli, Manna è molto attento e lo sta visionando e seguendo da un mese. Mercoledì scorso al Pireo c’era anche uno scout della Juve, può nascere il duello sul mercato per Poku fra le due italiane. La Juve in Grecia ha visionato anche altri giocatori”.

Il Napoli, secondo le indiscrezioni, sarebbe stato il primo club italiano a muoversi concretamente. Il direttore sportivo Giovanni Manna segue il calciatore da circa un mese, visionandolo con attenzione e raccogliendo informazioni dettagliate sia sulle prestazioni in campo sia sui possibili margini di sviluppo futuro.

Tuttavia, la trattativa potrebbe trasformarsi presto in una sfida di mercato. Anche la Juventus ha inviato osservatori per seguirlo dal vivo durante una recente partita al Pireo. L’interesse bianconero apre così a un possibile duello tra le due società italiane per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti emergenti.